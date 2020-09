Positivo el gesto del presidente Martín Vizcarra de asistir al Congreso a presentar en persona sus descargos sobre los audios del escándalo Richard Swing y plantear su defensa frente a la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, impulsada por el antaurismo. Discutibles, en cambio, sus argumentos sobre los hechos que las conversaciones propaladas pusieron al descubierto, pues eludió la cuestión de fondo: las mentiras que intentaba colar, a través de sus asistentas, sobre las visitas de este personaje a Palacio de Gobierno.

Es cierto que una mentira no es necesariamente un delito, pero las que él estaba urdiendo –según lo que registran los audios conocidos– sí constituyen según los expertos, por lo menos, falsedad genérica y obstrucción de la justicia, peor tratándose de un presidente de la República. Quedamos entonces a la espera todavía de que culminen las investigaciones sobre el caso, que, por cierto, la Fiscalía debe profundizar con el mayor de los rigores.

Pero de ahí a amagar una vacancia por esa razón, hay un trecho de lógica y criterio bastante amplio, que algunos no dudaron en saltárselo a la garrocha en busca de alcanzar objetivos de dudosa legitimidad. Conviene no olvidar el circo de llamadas telefónicas a militares de alta graduación o a presuntos ministros de un eventual nuevo gabinete, así como la retahíla de acusaciones intercambiadas sobre el origen y la forma en que se obtuvieron las grabaciones, pues son prístina demostración de la facilidad con que hasta miembros de partidos de larga andadura –poseídos por ambiciones políticas más que impropias– no dudaron y pisaron el palito lanzado por el antaurismo antisistema.

La maniobra de UPP, a través de un congresista que arrastra seis investigaciones sobre corrupción y actividades ilícitas, como es Edgar Alarcón, demostró también la fragilidad de las convicciones éticas y democráticas de un Congreso completamente entregado al populismo inmediatista, que parece no estar al tanto de las necesidades reales de nuestro país, asediado por una pandemia planetaria que enfrenta con la gravísima merma que la debacle económica ha causado en sus ciudadanos.