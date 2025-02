Candidatos en fila, pero sin rumbo

Si se inscriben todos los que ya han levantado la mano, tendremos más candidatos a la Presidencia que propuestas serias. La cédula de votación será un catálogo extenso de opciones, pero no necesariamente de liderazgos preparados para gobernar.

El problema no es solo la cantidad, es la falta de filtros, de ideas y, sobre todo, de principios. Hay algo perverso en la forma en que normalizamos el deterioro de la política. Cada elección parece ser menos sobre lo que necesita el país y más sobre quién logra colarse en el poder.

A menudo se dice que la democracia es compleja. Lo es. Tiene reglas, procedimientos y mecanismos que pueden interpretarse de distintas maneras, a veces para fortalecerla y otras para torcerla. Sin embargo, hay conceptos que no necesitan teoría ni explicaciones complicadas: la honestidad, la decencia y el respeto por los demás. Son principios básicos. Y aun así, aquí estamos, con políticos que consideran la decencia opcional y la honestidad negociable; y con ciudadanos que lo aceptan.

En cada elección, nos sorprendemos con la cantidad de candidatos y el poco peso de sus propuestas. Nos indignamos con lo que dicen, con lo que no dicen, con lo que prometen sin fundamentos. Pero ya casi nadie se sorprende de que muchos postulan sin la menor intención de gobernar bien. La política se ha convertido en un medio, no en un fin.

Quién se beneficia de esta atomización de partidos. La fragmentación política impide acuerdos, la inestabilidad favorece a quienes saben aprovecharla. Más candidatos significan menos cohesión, menos fiscalización y un sistema donde las reglas se adaptan a quienes mejor las manipulan.

La democracia no está pensada para que el que gane lo haga con un 10% del electorado. Es muy probable que a segunda vuelta pasen candidatos con un porcentaje tan bajo que nadie los sienta representativos. Y después nos preguntamos por qué el país es ingobernable. Quizás por eso hay cada vez más interesados en ser dictadores que presidentes democráticos, aquí y en el resto del mundo.

La democracia no es solo un sistema para elegir autoridades cada cinco años; es un compromiso con el futuro. No se trata solo de quién gobierna hoy, sino de qué país dejamos mañana. Mientras sigamos votando con la mirada corta, gobernarán los que solo piensan en el saqueo inmediato y no en construir algo que valga la pena para las siguientes generaciones.