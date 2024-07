Hay personas que buscan sin cesar motivos para admirarse a sí mismas. Tener una cultura de moda y exhibir una vida sexual exitosa pueden ser razones para ese tipo de felicidad ante el espejo. De la unión de ambas prácticas nace un estilo amatorio conocido como ‘sapiosexual’, que ya tiene varias seguidoras. Quienes declaran practicarlo no son atraídas, afirman, por la belleza física ni por el prestigio social de sus amantes, sino por su sensual, irresistible, pecaminoso nivel cultural. “Nunca te acuestes con alguien cuyo televisor es más grande que su biblioteca”, reza uno de sus mandamientos. ¿Qué contiene esa biblioteca? ¿Su extensión garantiza una buena relación de pareja? ¿Dónde se encuentran esos amantes ilustrados?

Más de un joven, ilusionado por la promesa de placeres terrenales que la cultura ofrece, ha roto su chanchito y ha comprado los libros de autoayuda más vendidos en versión pirata. Pero han fracasado con estas damas. Parece que la cultura que excita a la sapiosexual es de bajo nivel, fácil de comprender, melodramática y viene en volúmenes de pocas páginas. Son los libros que Umberto Eco critica en Apocalípticos e integrados: su autor goza de prestigio, pero ya produce textos sin mayor complejidad, accesibles al gran público y sentimentales. Y sus lectores usan mucho la palabra ‘empatía’. No es este el reino de filósofos como Nietzsche, ni de comedias como Lisístrata, ni de novelas como La guerra y la paz. En realidad, las exigencias de las sapiosexuales parecen limitarse a las recomendaciones de los influencers de YouTube y TikTok.

No es atrevido, pues, suponer que la sapiosexual no vive una auténtica pasión erótica por la cultura ni por los chicos cultos. Para ella la biblioteca más grande que un televisor es un valor añadido a su vanidad, y no es probable que sea determinante en su elección de pareja. La auténtica sapiosexual es solo una leyenda urbana. Respecto a los beneficios que una sólida cultura aporta a una relación, es difícil creer en ellos cuando uno piensa, por ejemplo, en Picasso, cuya voluminosa biblioteca no le impidió ser un frío depredador. En X, antes Twitter, la sinceridad de @RefilweSeboko, quien reside en Sudáfrica, la ha llevado a confesar: “Admítelo o no, pero la estabilidad financiera tiene un rol crucial cuando se sale con alguien”. Hasta ayer la publicación había alcanzado 2′900,000 vistas y 125 mil likes.