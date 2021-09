En vez de distraernos con la vestimenta o los dislates del presidente (como responder sobre seguridad ciudadana cuando le preguntan sobre seguridad jurídica o como decir en su discurso ante la OEA que el Perú exporta corruptos), lo que deberíamos resaltar es lo que parece ser el alejamiento de las posturas radicales y antiimperialistas del cerronismo, y la intención de seguir la senda del pragmatismo.

El viaje a Estados Unidos era la oportunidad perfecta para alinearse con el bloque que integran Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y de manifestar su rechazo al embargo a Cuba, su solidaridad con el gobierno de Venezuela, e incluso de secundar el cacareo monolítico de estos países sobre la inoperancia de la OEA. Sin embargo, vimos lo contrario: el presidente avaló las declaraciones del vicecanciller en el sentido de que el Estado peruano no reconoce autoridades legítimas en Venezuela (la reunión a escondidas con Maduro es una reprochable falta de transparencia pero no contradice la política de Estado y se habrían abordado temas migratorios), e incluso le hizo vivas a la OEA en su discurso, rechazando en la práctica el planteamiento de López Obrador para sustituir a la OEA por la Celac. Esta postura es antagónica a la que pregona el cerronismo y ha despertado los bramidos de Cerrón y la reacción de Bellido contra el canciller. A pesar de las ambigüedades y desatinos del presidente (no es secreto que no es precisamente descollante), no hay que ser mezquinos en reconocer que, por lo menos en el discurso, se ha desmarcado de la izquierda antiimperialista y ha dejado a los cerronistas, que no fueron invitados al viaje, con los crespos hechos.

Esta retórica caerá en saco roto si Castillo no asume el liderazgo que su investidura exige y si no da una vuelta de tuerca. Esperemos que Francke y Maúrtua lo hayan convencido de apartar al los filosenderistas y personas sin idoneidad, y de ponerle coto a los arrebatos controlistas y asambleístas de Perú Libre. El presidente tiene que tomar el toro por las astas y acabar con la anarquía destructiva en la que nos ha metido.