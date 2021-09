No es coincidencia que Bellido amenace con expropiar Camisea ante lo que pareciera ser el avance del anticerronismo en el gabinete y ante la aparente dosis de pragmatismo que Castillo pareciera querer otorgarle a su gobierno. El twit intimidatorio de Bellido representa una provocación para Francke, que había negado que Camisea sería expropiado y que, además, venía buscando dar tranquilidad ante el desmadre gubernamental. La radicalización de Bellido pareciera ser, en parte, una estrategia para evitar que el Congreso le otorgue facultades legislativas al MEF (claramente sería temerario hacerlo) y así arrinconarlo hasta su renuncia.

Pero el twit de Bellido es, además, una provocación al mismo presidente, quien en su gira afirmó que su gobierno no expropiaría y que, más bien, trató de perfilarse (por lo menos en el discurso) como un demócrata de centro izquierda que cree en la economía de mercado. Al parecer al cerronismo ese discurso no les gustó y, más aún, no le gustó que Castillo no sea haya alineado al bloque de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y que incluso le haya hecho vivas a la OEA, desmarcándose del planteamiento para sustituirla por la Celac. No es ningún secreto la cercanía de Cerrón y Bellido a Maduro y Morales (quien estuvo el sábado en un evento de Perú Libre en el que no se hizo mención alguna a Castillo).

Lo de Camisea demuestra la radicalización del cerronismo y es demagogia pura: Pluspetrol paga regalías por el 65% de sus utilidades, y nacionalizarla costaría 30 mil millones de dólares. La empresa se encarga de la producción del gas y el Estado es el responsable de impulsar la inversión para la infraestructura en transporte y debería trabajar en un esquema rentable para masificarlo (reemplazando el elefante blanco del Gaseoducto Sur Peruano). Es una falacia que el gas natural no se haya masificado, todos los peruanos lo consumimos en electricidad.

Bellido es insostenible en el gabinete, el presidente debe apartarlo, tomar las riendas del país y sacarnos de la anarquía destructiva en la que nos ha metido.