El Perú cumplirá una de las cuarentenas más largas a nivel mundial. La economía está arruinada, solo en abril cayó 40%; ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en número de casos confirmados de COVID-19; el desempleo se ha duplicado, en Lima 2.3 millones de personas han perdido el trabajo (INEI). Y, aun así, el Ejecutivo persiste en el error.

El actual gabinete ha demostrado ser un obstáculo para la estabilidad, las inversiones y la transparencia. Las declaraciones y medidas de diversos ministros como Zeballos, Zamora, Cáceres y Barrios han generado desconfianza en emprendedores e inversionistas. Las excesivas regulaciones y requisitos para emprender y trabajar parecen ya no estar motivadas por la salud, sino por un sesgo ideológico que busca dificultar más la generación de empleo y la formalidad. Pero, lamentablemente, el Ejecutivo, en vez de reconocer que se han cometido errores, e incluso, se ha persistido en ellos, se limita a descalificar a quienes, con razones justificadas o no, lo critican. Y aquello es vergonzoso y perjudicial para la democracia, debido a que parece que el gobierno busca no ser cuestionado. Un ejemplo es que no acepta preguntas en vivo de la prensa, que fácilmente se pueden realizar de manera virtual, sino que se limitan a escuchar preguntas enviadas que, muchas veces, son evadidas con atrevimiento.

Por ello, el presidente tiene que renovar íntegramente el gabinete. Diversos ministros, como el premier Zeballos, han demostrado no estar a la altura que el cargo exige. Debido a que la situación que atraviesa el país demanda que el gabinete se conforme por capacidad técnica y no por simpatía política o afinidad ideológica. Y, de mantener el rumbo trazado, la elección de 2021 será un festín para populistas que aprovecharán la pobreza y desigualdad.