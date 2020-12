Aunque aún estamos en pandemia y viviendo unas fiestas de fin de año atípicas, la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales y congresales ya comenzó. Por supuesto, a los candidatos les valen todas las estrategias y hay quienes no hablan y quienes hablan mucho.

También están quienes nos piden cambiar de actitud cuando lo que hay que cambiar es la desigualdad urbana que no se transforma con una sonrisa en la cara. Y es que las ganas, por más grandes que sean, no nos entregan agua ni saneamiento, ni cambian la ubicación de las casas establecidas en zonas de riesgo.

Entonces, ya que estamos navideños, les regalo unos tips a los candidatos que quieran ocuparse de las ciudades del país: 1) ¿Qué van a hacer para promover la vivienda digna? No, no es suficiente con dar títulos de propiedad. De hecho, el modelo de Cofopri ya es caduco. Bueno, siempre lo fue. Y corresponde propiciar políticas de vivienda social serias y que atiendan realmente la demanda.

En segundo lugar, ¿qué van a hacer para atender la forma en la que nos movemos? ¿Van a promover reformas del transporte público? ¿Saben que la mayor cantidad de peruanos se mueven en unidades de transporte colectivo? Saben también que las personas, prácticamente todas, caminamos, ¿no? ¿Qué van a hacer para que los gobiernos locales puedan implementar los enfoques de movilidad sostenible donde los peatones son la prioridad?

En tercer lugar, ¿qué normas piensan impulsar para atender los problemas causados por la contaminación ambiental? ¿Van a impulsar políticas para aire limpio, para gestión y disposición de residuos sólidos? ¿Van a promover energías limpias? ¿O preferirán mirar al costado?

Estas son solo algunas acciones que hacen falta y que beneficiarán a nuestras ciudades y territorios mejorando la calidad de vida de peruanos y peruanas. Eso sería un gran regalo. Ojalá quieran impulsar este tipo de normas y no entren al Congreso solo para ser recordados como infames otorongos que no sirven para nada que no sea beneficiar sus propios intereses. Ojalá. Lamentablemente, la experiencia no nos deja muchas esperanzas, quizá solo nos queda soñar.

