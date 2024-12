Cada poder del Estado en su lugar

Parece inverosímil que a estas alturas de años democracia en el Perú, los titulares de los poderes del Estado salgan públicamente a defender la autonomía de sus fueros, fustigando, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, el que el Legislativo pretenda hacer reformas de fondo en el Sistema de Justicia Penal sin su participación, sin habérseles integrado a la comisión encargada de la elaboración del nuevo Código Penal, siendo que estos son los principales protagonistas o actores, jueces y, en su caso, fiscales que como operadores de justicia conocen de las nuevas corrientes político criminales, llamadas a ser recogidas en la nueva legislación de la materia, si es que en verdad, el espíritu del legislador buscase garantizar la eficacia en el juzgamiento y sanción de la criminalidad. Esto es lo que ayer, a grosso modo, fue puntualizado en acto público, por la Sala Plena de la Corte Suprema.

En mi paso por el Legislativo, se tenia claro que para la formulación de leyes debíase satisfacerse al menos dos requisitos sine qua non (sin la cual no), el recabar la opinión del sector o sectores que pudieran verse afectados por la norma, solicitándoseles sus aportes para mejorar el proyecto, o en su caso observaciones (con esto último podíamos medir el pulso de su procedencia o no) y, asimismo, siendo que no gozábamos de capacidad de gasto, más allá de la interpretación auténtica en contrario, de un reciente fallo del actual Tribunal Constitucional, se necesitaba sustentar el costo-beneficio de la iniciativa legislativa, de cuyo análisis debía resultar que su implementación no irrogaría gasto para el Estado o, en su defecto, el menor posible en proporcionalidad a los beneficios que se obtendrían.

Sin embargo, en este Periodo Legislativo 2021-2026, en su mayoría se impulsan y aprueban normas sin haberse recogido opiniones del llamado público objetivo o, peor aún, ni siquiera, al parecer, se solicitan y encima son de cargo al erario nacional, invirtiéndose los roles con el Ejecutivo y aquí resalto lo dicho por el economista Luis Alberto Arias, que “la política económica la está haciendo el Congreso y no el ministro de Economía”, en alusión a amnistías tributarias, etcétera.

Es cierto que el Congreso es por excelencia el poder que legisla, pero debe apuntar a la calidad legislativa, a resolver problemas, no a crearlos, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a no interferir en la autonomía de los otros poderes, a respetar sus espacios y competencias. El hecho que un congresista no esté sujeto a mandato imperativo, ni responda por sus votos, no significa que ejerza poderes absolutos, llegado el caso bien podrían enfrentar responsabilidad por infracción constitucional. Si algo es seguro en el Perú, es que todo puede suceder, los fiscalizadores de hoy resultan siendo los fiscalizados de mañana.