Lo bueno se aplaude

En esta columna he insistido en lo errática que me ha parecido la gestión distrital de Molina en Miraflores, donde han dado un paso para adelante y dos para atrás, como cuando lanzaron la idea de multar a ciclistas y peatones, o como cuando se les ocurrió comenzar a exigir autorización y pago para el uso de los parques a grupos que fuesen de más de 15 personas.

Pero esta vez sí la han chuntado. Con la implementación del primer sistema de bicicletas públicas del país han dado varios pasos para adelante. Algo muy distinto a lo que viene sucediendo con la gestión municipal sanisidrina, donde sin explicación justificable vienen boicoteando la implementación de ese mismo sistema en su distrito, impidiendo que la red de bicicletas sea más grande y extensa.

La idea de las bicicletas públicas, que parece reducida a los distritos limeños pitucos, fácilmente podría ir ganando terreno en una ciudad que pide a gritos soluciones al problema de movilidad que ahoga a todos, pero eso será imposible si los municipios distritales con mayor capacidad funcional no ponen de su parte. Justamente para ideas como estas existen modelos de alianzas público-privadas que den sostenibilidad a la implementación, operación y mantenimiento del servicio. Solo espero que no sigan amarrando estos proyectos a espacios de publicidad, que es otro de los males que invade a la ciudad. En todo caso, que nadie nos diga que Lima no puede ser un poco más sostenible.

*Aprovecho para saludar a la familia de la Asociación Civil Transparencia que ayer celebró 25 años de rol fundamental en el país, sin filiación partidaria y sin fines de lucro. Dudo que alguna organización civil haya contribuido más que Transparencia en los tiempos difíciles que le ha tocado vivir a nuestra democracia. Gracias.