Buen arranque

La disputa política en la arena nacional que ha ocupado buena parte del espacio mediático ha causado que el primer mes de los nuevos alcaldes capitalinos haya recibido poca atención. Pero estas cuatro primeras semanas han traído, si de voluntad y decisión se trata, muy buenas sorpresas ediles, comenzando con el nuevo alcalde victoriano.

El municipio de La Victoria estaba tomado por un grupo de hampones que cobraban cupos a los comerciantes. Era una mafia que se llenaba los bolsillos, lucrando con el caos mientras destruía Gamarra.

Romper con ese círculo de corruptela es una tarea peligrosa y necesaria, así que entusiasma ver funcionarios valientes que se han tomado en serio seguir ese camino. Lo que viene haciendo George Forsyth, de la mano de Susel Paredes, recuerda al ‘Gamarrazo’ de marzo de 1999, que fue un primer impulso a la zona comercial, aunque luego quedó inconcluso.

Solo falta que el Gobierno Nacional se involucre más en la tarea y que dé todo el apoyo que sea necesario, sobre todo porque es importante recordar que es necesario brindar alternativas a los comerciantes desplazados por el ordenamiento. Combatir la informalidad no debería significar generar más exclusión.

También genera entusiasmo Jorge Rodríguez en Barranco. El alcalde saliente dejó el municipio al borde del precipicio, pero el equipo entrante está haciendo todo lo que puede con lo que tiene. Hay mayor presencia municipal y han comenzado un programa cultural que promete. Rodríguez tiene una tarea titánica luego de que gestión tras gestión se haya dinamitado el distrito, además de los problemas presupuestales que arrastra su municipio.

No me guardaré la sorpresa que me dio ver al alcalde de Miraflores actuar con decisión en la Calle de las Pizzas. Ojalá siga por ese camino.