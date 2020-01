“Se van del país o a la cárcel”, sentenció ministro del Interior, Carlos Morán, con una puesta en escena digna de película de vaqueros. Fue al anunciar un grupo de élite policial solo para contrarrestar a delincuentes “extranjeros”; ergo, venezolanos.

Como noticias en los medios (me incluyo), tuvo gran efecto y, estamos seguros, entusiasmo del pueblo, que harto está de la delincuencia. Nadie puede negar que en la migración masiva de hombres y mujeres del país llanero ha venido de todo, como suele pasar con olas migratorias en el mundo. Viene mucha gente en busca de una oportunidad, porque en la Venezuela de Maduro se mueren de hambre y no hay trabajo ni libertades, pero también han llegado criminales.

Lo que es irresponsable del Gobierno y de la propia Policía es canalizar sus intereses de buscar UN CULPABLE, uno solo, con nacionalidad predeterminada, para explicarle al Perú por qué hay una inseguridad desbordada: violencia contra las mujeres, robos, sicariato, bandas y tantas muertes.

Eso es perverso porque ese prejuicio, avalado oficialmente para salvar el pellejo de la ineficiencia, nos llevará a agudizar una sociedad que no solo discrimina por género, por raza, por religión, por status social, sino también por nacionalidad. ¿Es eso lo que queremos? La Policía debe tener los recursos para luchar y enfrentar TODA LA DELINCUENCIA, no solo a un tipo de delincuencia, la venezolana. Lo demás es populismo barato que no conduce a ninguna solución. Son “caramelitos” efectistas que ante una noticia que nos conmociona, nos hace creer que algo están haciendo. Por supuesto que hoy “esta brigada de intocables” que intentan aparecer como autoridades que buscan soluciones para los grandes problemas están contentos con el efímero aplauso del respetable.