Ni Brexit ni Mayxit

El 15 de enero, 432 de los 624 miembros del Parlamento de Reino Unido votaron en contra del plan del Brexit que la primera ministra, Theresa May, acordó en noviembre del año pasado con los 27 jefes de gobierno de la Unión Europea (UE).

El 16 de enero, a pedido del Partido Laborista, se votó una moción de censura contra May, quien la superó con un corto margen de 325 votos a favor y 306 en contra. Por ello, la primera ministra debe presentar un nuevo plan de gobierno que incluya qué de nuevo plantea para el Brexit.

Dado que el laborismo tiene 262 escaños en el Parlamento y que el Partido Unionista Irlandés (con 10 parlamentarios) y el Nacional Escocés (con 35) votaron, en su mayoría, por la permanencia del gobierno de May, las matemáticas evidencian que unos pocos conservadores, junto con la oposición, votaron por su destitución.

¿Qué pasará, entonces, con May y con el Brexit? Un escenario es que la gobernante se vea obligada a aplicar el “Brexit duro”, lo que implica un divorcio no negociado con la UE y May no logre, por ejemplo, mantener abierta al libre tránsito y comercio la frontera entre Irlanda del Norte (parte de Reino Unido) y la independiente República de Irlanda, entre otras exigencias de los nacionalistas británicos.

Otro escenario es que la UE reconsidere renegociar el acuerdo con May, pero no se vislumbran grandes cambios si esto ocurre.

¿Un nuevo referéndum para el Brexit? May promete no hacerlo porque fue electa para llevarlo a cabo. ¿Un paso al costado? Solo si ella misma llega a la conclusión de que es lo mejor que la sustituya otro conservador en el gobierno, pues ya sus oponentes en el partido intentaron censurarla en diciembre y fracasaron. Por ahora solo sabemos que no hay Brexit negociado y tampoco Mayxit por destitución.