La propuesta de impulsar la bicicleta como nueva forma de movilidad generó un optimismo que contrasta con la sensación que deja el reglamento aprobado para que esto ocurra. La norma publicada el miércoles pasado es un océano de reglas y exigencias para andar en bici que más que un incentivo es una bajada de llanta. Poco más y piden brevete de bici.

Los ciclistas hemos sido la última rueda del coche como para que en el primer esfuerzo nacional para darnos más espacio en las calles se nos compare a una combi sin luces o una camioneta sin frenos, estableciendo multas y sensaciones que nos colocan bajo la peligrosa subjetividad policial. Seremos sancionados si la bici no tiene una cinta reflectiva, luces y una bocina, también si no usamos casco y ropa con material reflectante. No me malinterpreten, promover que un ciclista use todo el equipo de seguridad es lo lógico. Yo mismo me he salvado gracias al casco, pero multar a quien no tiene todo el equipo es el camino más corto para desincentivar el uso de bicicleta, sobre todo para quienes antes no pedaleaban o con las justas tienen una bici destartalada en el depósito. Solo en ciudades donde se arrincona a los ciclistas se pone tanta carga sobre ellos, en vez de ofrecerles infraestructura y cuidado.

La norma es tan absurda que un policía podría ponerle una multa de S/ 172 a quien vaya en bicicleta a la bodega sin una “prenda de material reflectante” o con la bocina malograda. Suponiendo que hay un servicio de bicicletas compartidas, como el de Miraflores, San Borja y los que están por implementarse, si no tienes un casco o una vestimenta colorida a la mano, no podrías usar una bici de forma espontánea.

Nunca había visto algo similar, pero vivimos en el país donde creemos que la mejor forma de incentivar la bici es aprobando un listado de reglas y sanciones contra los mismos ciclistas.