Bono para nuestros intensivistas

-Según tengo entendido, el número de médicos y enfermeras intensivistas en el Perú asciende a 700 y 2,000 profesionales, respectivamente. Estos son los héroes de esta hora, batiéndose 24/7 contra la peste, sin descansar, desmoralizados con tanta tragedia diaria, psicológicamente quemados, sacrificando su vida familiar. ¿Por qué nuestro país es tan ingrato y hace rato que no les paga un bono –mensual, exclusivo y extraordinario– por su colosal sacrificio, no importa si son del sector privado o público? Hablo de unos cinco mil soles por bono, hablo de menos de 14 millones de soles mensuales, que no es nada para el presupuesto de la nación para el 2021 (183 mil millones de soles). Ya sé que ninguna cifra compensa ni cuantifica adecuadamente ese sacrificio, pero algo tangible hay que darles, más allá de palmaditas en la espalda o medallitas. Seamos agradecidos de verdad alguna vez.

-Por simple aritmética electoral, no creo que ese disparate de la congresista Omonte y los congresistas para terminar de echar abajo el sistema previsional privado prospere. Los afiliados a las AFP ascienden a siete millones. Son muchos millones de votos para estas elecciones (y sin contar a sus familias). Ningún político va a ser tan estúpido de tirarse justo ahora en contra a esa inmensa bolsa de votantes, que desconfía de cualquier iniciativa congresal que concierna a sus bolsillos. Por eso los únicos que votaron en contra de la comisión fueron políticos experimentados como Martha Chávez y Fernández Chacón, y a favor novatos suicidas, como la iletrada de Omonte o la zafia procaz de Cecilia García.

-PD: Desde hoy hasta el día de las elecciones publicaré de colofón esta frase atribuida al genial escritor inglés George Orwell, a ver si el “electarado” entiende alguna vez: Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima; es su cómplice.