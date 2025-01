Bombas en la Fiscalía

El atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo debería marcar un antes y un después en la forma como se encara la lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales.

A los peruanos nos hace recordar los atentados terroristas, con explosiones de coches bomba y derribo de torres de alta tensión, que se repetían durante los años 80 e inicios de los 90. El método es similar: cercar pueblos o distritos incluso, o ciudades más grandes, recurriendo a amenazas (o, en este caso, sobornos), a vista y paciencia de las autoridades.

Inmediatamente después del ataque, los ministros se pronunciaron, muy indignados. El premier Gustavo Adrianzén, entre ellos: “No vamos a permitir que la criminalidad vaya a atemorizar utilizando explosivos y prácticas terroristas en contra de la población. Quiero recordar que Trujillo, Pataz y Virú se encuentran en estado de emergencia y no vamos a escatimar ninguna medida que sea necesaria a efectos de dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las herramientas para combatir a la delincuencia…” Y, en fin, el bla-bla-bla habitual.

Lo cierto, sin embargo, es que la violencia sigue escalando en la región liberteña y no se avizora ninguna solución ni mucho menos una estrategia que aliente la esperanza de que estos actos criminales vayan a remitir. De nada valen las frases de indignación, los ofrecimientos extemporáneos, cuando, teniendo el poder, los recursos y los equipos para hacer algo, las autoridades simplemente no son capaces de darle un vuelco a una situación que hace tiempo es insostenible.

La propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se encargó de darle un rotundo mentís al premier: “Si hemos llegado a este punto, queda claro que la tan anunciada inteligencia policial y la política de seguridad ciudadana no están funcionando. El estado de emergencia no puede quedarse en palabras. Hay que demostrar con hechos reales que se está actuando. La seguridad ciudadana no se resuelve con anuncios, sino con acciones contundentes que generen resultados”, ha dicho Espinoza.

La fiscal de la Nación no ha hecho más que recoger lo que es un clamor de la ciudadanía: la violencia generada por bandas de extorsionadores, narcos y mineros ilegales debe ser detenida ahora mismo.

Basta ya de discursos y promesas, de ministros incompetentes que continúan sin dar pie con bola, que son mantenidos en sus despachos solo por su servilismo con los designios –y turbias maniobras– presidenciales.

La vida e intereses de la nación están por encima de tan mezquinos cálculos políticos.