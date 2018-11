Bomba de tiempo para Muñoz 

Una de las bombas de tiempo que heredará Muñoz al sentarse en el sillón municipal es el Metropolitano, que de ser una promesa de eficiencia y modernidad, pasó a ser un dolor de cabeza. Son más de 500 mil pasajeros que pagan a diario un servicio carísimo, colapsado y quebrado. Más de S/5 por una ida y una vuelta, en un recorrido corto, con los sueldos reales limeños, lo convierte en un servicio exclusivo por excluyente.

No es cierto que el pasaje no subirá, como anunció Castañeda. El problema es de fondo. La suspensión de ese incremento es temporal y será imposible detenerlo si no se cambia la inexplicable estructura financiera y administrativa del Metropolitano. Su directorio está compuesto por seis actores: las cuatro empresas operadoras de buses, la empresa operadora de recaudo y la MML, representada por Protransporte. Las decisiones se toman por mayoría. Ese directorio tiene la facultad de tomar casi cualquier decisión, incluido el precio de los pasajes. Es decir, el voto de la MML no hace diferencia. Si la mayoría de operadores decide algo, es poco lo que la ciudad pueda hacer.

Los operadores están actuando ahora de la misma forma que al final del año 2014, en pleno cambio de gestión, elevando arbitrariamente el pasaje sin que el servicio haya mejorado. El problema es el poder que tienen para básicamente hacer lo que quieran sin control y, claro, que la MML no ha cumplido con parte de sus obligaciones, como la ampliación hasta Carabayllo o el retiro de la competencia desleal.

La solución es reestructurar por completo el Metropolitano para que la MML (o la ATU) tenga el control. Eso debería incluir la integración con todo el sistema de transporte para impulsar subsidios cruzados que permitan a la gente moverse al menor costo posible. Lo demás es solo maquillaje.