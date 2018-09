El 1 de octubre se conocerá el fallo de uno de los procesos que tienen Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Dicho ente jurisdiccional deberá determinar si existe la obligación de Chile de negociar una salida soberana para Bolivia al océano Pacífico.

El gobierno de La Paz afirma que, producto de múltiples negociaciones y promesas realizadas por parte de Chile a lo largo del último siglo, se habrían creado derechos expectaticios en Bolivia por una salida al mar. Si bien oficialmente el país altiplánico no está pidiendo un cambio del Tratado de Límites de 1904, este es claramente el objetivo final.

A pesar de su carácter exclusivamente jurídico, la CIJ ha demostrado emitir fallos con un alto contenido político, por lo que puede servir a los intereses bolivianos. Luego de haber fracasado en su intento por lograr una salida negociada, la estrategia de Bolivia ahora pareciera consistir en presionar a Chile a través de sendas demandas ante la CIJ (tratándose del Silala, Chile se adelantó en demandar a Bolivia, aunque este país recientemente ha presentado otra demanda contra Chile relativa al mismo tema).

La resolución de una excepción preliminar solicitada por Chile, desestimada por la CIJ, señaló que en ningún caso la Corte se va a referir al resultado de lo que podría ser una futura negociación entre Bolivia y Chile. Por ello, si bien el fallo que vamos a conocer en pocas semanas no vincula al Perú –ya que no se va a determinar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico–, sí puede sentar las bases para una solución futura que pase por la entrega de territorios chilenos fronterizos con el Perú a Bolivia, lo cual en su momento nuestro país deberá aceptar o no en función de nuestros intereses en juego.