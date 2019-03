Blindaje y victimización inequitativos

Si alguien dudaba de que Guzmán iba a ser el candidato caviar para 2021 (siempre y cuando Vizcarra no siga fuerte y tiente la reelección), su entrevista de ayer en La República despeja cualquier duda, pues allí sostiene “hay políticos rescatables: Alberto Quintanilla en la izquierda, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro, Gino Costa. Con esa gente valiosa hay que conversar. Y eso está haciendo el Partido Morado”. Quintanilla es hasta comunista, mientras que De Belaunde y Costa son ultracaviares (Montenegro es un personaje irrelevante). Es fácil entonces adivinar el pensamiento político de Guzmán si estos son sus referentes actuales en el Congreso. Y un tema preocupante de esa entrevista es cuando Guzmán afirma que el BCRP no solo debe ocuparse de la inflación, sino también del empleo. ¡Cuidado! El BCRP es una de las pocas instituciones que funcionan en nuestro desinstitucionalizado e informal “país” y ha hecho un buen trabajo en su lucha contra la inflación. Cierto es que no supo reaccionar ante la crisis de 1998, inyectando dólares al mercado para saciar la crisis de liquidez que hubo. Y cierto también que fue algo lento en circunstancias similares en 2008, aunque felizmente reaccionó ante la guapeada que le metió el MEF. Pero su principal misión es cuidar que no regrese la inflación y eso sí lo ha hecho estupendamente. Meter al BCRP a estimular el empleo es arriesgado, además de que NO es su objetivo. Cuidado con estos disparates.

Como disparate también es esa norma que va a salir del “acoso político femenino”, descrito por el congresista fujimorista Gonzalez como que “dañe la imagen pública” o “ridiculice” a una mujer política. Eso es muy subjetivo y desigual (¿por qué los varones no entonces?). Y se va a prestar al blindaje y a la victimización. Otra estupidez más.