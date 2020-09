Biden y Trump: Primer cara a cara

Hoy es el primer debate de los tres que tendrán Joe Biden y Donald Trump durante las siguientes cuatro semanas, que marcan la recta final de la elección presidencial en Estados Unidos. El debate está dividido en seis segmentos, pero, por los últimos sucesos que han marcado al país del norte y, principalmente, a Trump, es previsible que la tensión gire alrededor del manejo de la crisis sanitaria, el reemplazo de la icónica jueza RBG en la Corte Suprema, las amenazas de Trump de no reconocer el desenlace electoral si no le es favorable y la economía, sobre todo la del mismo Trump, que por años ha pagado menos impuestos que los que paga un mesero o una profesora de colegio.

The New York Times reportó que Donald Trump no pagó impuestos federales la mayor parte de los últimos 20 años. Durante una década no pagó ni un dólar en impuestos porque declaró que “perdía” más de lo que “ganaba”. Y en 2017, que fue el año en el que asumió la presidencia, solo pagó 750 dólares, una miseria para quien usaba un Boeing 757 como jet privado. En ese mismo año, Joe Biden y su esposa pagaron casi 4 millones de dólares en impuestos.

Esto demuestra que Trump o es un terrible hombre de negocios –y, por lo tanto, un estafador– o un talentoso evasor de impuestos. También demuestra cómo el sistema tributario norteamericano permite a los que más tienen sortear la presión fiscal, algo que Trump ni su gobierno han pretendido reformar.

Trump es un matón y mentiroso, mientras que Biden es un pésimo orador y, por momentos, muy blando, así que los debates le pueden ser favorables al primero. Eso no quiere decir que estos sean suficientes para que Biden pierda la delantera y no logre sacar del gobierno al peor presidente que ha tenido Estados Unidos en décadas, a quien, por razones incomprensibles, algunos compatriotas siguen justificando y hasta aplaudiendo. No pierdo la esperanza de que entren en razón.