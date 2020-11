-¡Magistrada TC Ledesma, “la calle” no es fuente de Derecho! ¡Ni Cairo o Luciano López soltarían eso! ¿Es abogada de verdad?

-La canciller Astete debería ordenar a todas nuestras embajadas que aclaren a los medios en los países donde nos representan que no ha habido un solo desaparecido en el Perú durante estas marchas. La mayoría de medios extranjeros han recogido esa falacia (muchas veces escrita por sus ligeros e ideologizados corresponsales peruanos, tipo Paola Ugaz y Jacquie Fawks), que mancha la imagen del Perú. ¡A desmentirla!

-Vergonzoso el apanado general a Ántero Flores-Aráoz. No dudo que tuvo las mejores intenciones cuando asumió el premierato, pero somos “valientes” en el cargamontón y desmedidos en la adulación (esa huachafada pomposa de “generación del bicentenario” me da hasta risa). Es que Basadre describió muy bien al carácter nacional: “Arrastrarse en las cadenas o enfurecerse en los tumultos; egoísmo ciego de las oligarquías y frenesí de las turbas irresponsables”. La gelatina Universal hizo honor a sus productos con su abandono a Willax: temblorosos como sus gelatinas y flanes.

-Buenas preguntas de un amigo sobre una portada muy lisonjera de ayer con el nuevo gabinete: ¿”Perfil técnico” para definir a oenegeneros y profesores universitarios de pizarrón? ¿”Experiencia de Estado” para consultores eternos?

-Aparte de que la idea es una sandez que paralizaría económicamente al país, solo les pregunto: ¿Quién redactaría una nueva Constitución? ¿Un Congreso como estos de los últimos veinte años?

-Oigan tan tolerantes pulpines marchistas (aquellos mismos que no salieron a marchar cuando se revelaron las cutras de Vizcarra), Beto Ortiz se oponía a un monstruo poderoso como Montesinos cuando muchos de ustedes no eran ni espermatozoides. Dudo mucho que Beto ahora se acobarde con amenazas. Beto no es la gelatina Universal.