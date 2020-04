Esa es la actual tasa de interés de referencia en soles del Banco Central de Reserva (BCR). En cristiano, la tasa de referencia es el interés que le cobra el BCR, nuestro emisor monopólico de soles, para prestarles a los bancos, los que a su vez prestan esos soles al público. Los bancos cobran una tasa mucho mayor para hacer negocio y el cliente tiene que mostrarle flujos, ponerle garantías, tener un historial, convencerles de para qué quiere el préstamo, etc. A eso los bancos añaden un margen más para cubrirse de aquellos clientes que no pagan. Todos esos riesgos suben el “precio” que te cobran (la tasa) por el dinero que te prestan. Pero resulta que hoy ese “precio” está baratísimo, a solo 0.25%.

Es más, el BCR le va a entregar S/30 mil millones a los bancos para que les presten a todas las empresas, el garante de los pagos va a ser el Tesoro Público (TP) y con el 100% del crédito garantizado. Resumiendo: 1) hay plata muy barata y disponible para aliviar a las empresas, 2) ese préstamo ya tiene un aval (TP) y 3) ese aval te garantiza al 100%, así que no hay evaluación ni retrasos. Tanta generosidad es muy entendible: la casa se está incendiando y no estamos para exquisiteces.

Seguramente más de un pillo se aprovechará de tanta generosidad, pero es el precio a pagar para evitar que se rompa la cadena de pagos. Y, evidentemente, el problema no se va a solucionar solo soltando dinero. ¡Pero que las empresas estén líquidas es parte básica de la ecuación! Y aquí viene la responsabilidad del distribuidor de esta plata: los bancos. Estos tienen que entender, como bien declaró ayer el exministro Oliva, que esto no es un negocio, sino una emergencia para salvar al país. Por eso Oliva sostiene que no se debería cobrar más de 2% por estos préstamos y advierte que hubo un banco que pretendió 10%. ¡Denunciemos y repudiemos a los que sean usureros!