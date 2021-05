-¿Hasta cuándo vamos a ser un país medieval donde la prensa y el Estado les dan tanta importancia a los curas? A mí me importa un pito que al cardenal Barreto le desagrade que varios futbolistas de la selección de fútbol manifiesten su oposición a un candidato comunista como Castillo (una ideología que considera a Barreto como un arcaísmo a eliminar), me parece reaccionario que los dos candidatos se avengan a firmar papelitos presentados por Barreto y me suena impertinente que este señor nos venga a decir que “no se propaguen tanto” las barbaridades dichas por Bermejo. Barreto es otro de estos típicos curas jesuitas rojimios y politiqueros, en la línea de los desaparecidos Felipe MacGregor (ese padre de los caviares que volvió izquierdista a la PUCP), Ricardo Morales (velasquista), Romeo Luna Victoria (velasquista) y Luis Bambarén (rojo). Lo malo es que los zurdos han tomado más fuerza aún en la iglesia con la elección del jesuita y peronista Bergoglio al papado, que está llenando de “progres” al Colegio Cardenalicio para garantizar que su sucesor sea otro izquierdista como él.

-En lo único que puedo coincidir con el extremista Bermejo en su audio es cuando calificó de “huevadas” a las obsesiones caviares por todo ese rollo del género. ¡Allí sí que el hombre estuvo hecho un crack!

-¡Pobre Kurt Burneo! ¡Cómo los de Perú Libre han limpiado el piso con él! Pensó agarrar chamba allí, como hizo con el toledismo y el humalismo, y acabó desechado como si fuera un chicle usado.

-Me imagino que el “Útero de Marita” (de propiedad del magnate tecno-rojo Rolando Toledo, que pagó nada menos que ½ millón de dólares por ese blog. Ese monopolio para vender el “.pe” debe ser muy bueno), tras tanto ataque a EC por ser supuestamente parcial, ahora sacará una recopilación del apoyo en portadas y artículos de La República a Castillo. ¿Es lo que toca, no?