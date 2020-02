Baraja a la vista

Finalmente, la propuesta de diálogo con las fuerzas políticas que resultasen elegidas que lanzó el presidente Martín Vizcarra al día siguiente de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el último 26, se concretó en la ronda de reuniones que se han venido llevando a cabo en Palacio de Gobierno los tres últimos días.

Si no todas, asistieron casi todas las bancadas que próximamente se instalarán en un Congreso de la República que, como se sabe, tendrá una composición plural y variopinta. Las únicas pecas que le faltaron a la jirafa fueron las del Frepap –que, agradeciendo la invitación, mostró una desconocida, e insólita faceta académica, al alegar que faltaba la proclamación formal del JNE– y la de Unión por el Perú (UPP), cuyo representante Virgilio Acuña dijo que, tras habérselo consultado al reo Antauro Humala, decidieron no asistir, pues su líder putativo jamás “se reuniría con un presidente que no está resolviendo los problemas del Perú”.

La baraja está, entonces, echada y las cartas a la vista. Existen bancadas como las del Partido Morado, Somos Perú y Alianza por el Progreso que han mostrado su disposición para trabajar con el gobierno en reformas urgentes y fundamentales que necesita el país, como son las reformas judicial y electoral, aunque la lista de posibles acuerdos respecto a proyectos y políticas de Estado está todavía en agraz. La izquierda (Frente Amplio) y Fuerza Popular han sido más cautelosas, aunque sin caer en enfrentamientos o provocaciones precipitadas.

Eso, en cuanto a las lecturas que suscitan las declaraciones de quienes han participado en las rondas de diálogo, al salir de Palacio. Pese a que hasta ahora los resultados de la iniciativa presidencial se han mantenido dentro de lo que prescribe la etiqueta política en la democracia, tampoco está el Perú para minimizar lo positivo que deja este primer diálogo del Ejecutivo con las organizaciones que ocuparán el Congreso, sobre todo luego de lo que se vivió en el pasado reciente y el consiguiente el daño que ello le hizo al país.