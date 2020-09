-Les recomiendo que busquen en YouTube la entrevista de la vizcarrista Mávila con la congresista Cecilia García. Uno goza viendo como la golpista Mávila sufre ante esta indescriptible y atrevida invertebrada que ayudó a crear, pero uno también se preocupa ante la cantidad de imbecilidades que encuentra en los comentarios de abajo. ¡Con un coeficiente intelectual promedio de 85, enojado y frustrado, el “electarado” puede salir para cualquier lado!

-En el Perú no se está dando mucha cobertura al tremendo escándalo político que se ha generado en México por Odebrecht. La confesión del extraditado expresidente de Pemex puede provocar que más de un expresidente y ministro acaben en la cárcel. Aunque en México es más posible que el testigo acabe “suicidado”...

-No es que vea cortinas de humo oficialistas en todos lados, pero este pronunciamiento edil sobre la Plaza de Acho como que cae perfecto para distraer de la pandemia y de la pésima gestión de Vizcarra, más aún cuando esto de la discoteca ya no da para mucho más. Es un tema que no es de fondo y que es polémico, muy de buenos y malos, que levanta pasiones y que puede durar o ser intermitente. A mí que haya corridas de toros no me interesa un pepino, pero respeto los gustos ajenos y no las prohibiría por “buenismo” animalista: peores cosas se ven en el camal de Yerbateros. No hay peor caviar que aquel que quiere parecer uno de ellos, como está sucediendo con el alcalde limeño Muñoz. Tampoco este y los regidores están dando mucho fuego y esto de Acho distrae de eso.

-Esas propagandas anti-COVID debieron concentrarse en mercados y combis, los lugares de mayor contagio. Es como al inicio de la pandemia, cuando hacían aparatosos, mediáticos e inútiles shows de arrestos de tablistas como si estos fueran a contagiar a alguien en el agua.

PD.: Ya solo faltan 330 días para que se largue Vizcarra…