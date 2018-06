Bandolero-lero lero

Incompatible. El jefe de seguridad del Congreso, Walter, debe salir del cargo. Ha dedicado sus horas extras a descalificar, agredir verbalmente a periodistas y a políticos, ostentando un cargo que es pagado por todos los peruanos. Lo ha hecho al mejor estilo de los seguidores de Montesinos, repartiendo diatribas a sus enemigos a través de las redes, reemplazando así las condenables campañas interminables de los 90 en los llamados ‘diarios chicha’.

Pero no solo Fuerza Popular se dispara a los pies con estas contrataciones y amenazas cumplidas, como la aprobación de la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios de comunicación privados (ley Mulder), sino aquellos que viven y sobreviven por el anti que justifican y son benevolentes con quienes azuzan en las marchas y queman patrulleros. No pertenezco a ningún bando, ni soy activista de nada, solo periodista. Busco poner una cuota de equilibrio, menos cinismo y menos hipocresía a la hora de decir las cosas que nos dividen. Pretender que cierren el Congreso por vías antidemocráticas es de dictadores. Si no, recordemos a Alberto Fujimori que sustentó su acción de 1992 en la aprobación de la misma. Hay decenas de congresistas impresentables, hay que señalarlos sin contemplación, pero promover autogolpes es inaudito.

Las personas delinquen, las instituciones deben permanecer y fortalecerse. No porque no nos guste nos vamos a unir al coro de quienes quieren bajarse el Congreso. Coincido en que debería haber una nueva Junta Directiva que no sea encabezada por Fuerza Popular, cuyo ADN autoritario y vengativo parece no cambiar. Pero los mecanismos están en la capacidad de buscar los votos para que eso suceda. Tirar piedras e incendiar carros de la Policía son actos vandálicos. Llamar perros o bastardos a los policías es inadmisible. Los actos subversivos deben ser sancionados y deben tener consecuencias. Para eso está la ley. No seamos una democracia idiota, sin firmeza. “Pensá, peruano”.