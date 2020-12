Balances y compromisos

COLUMNISTA INVITADA:

MARISOL PÉREZ TELLO

Termina el 2020, en pocos días celebraremos la navidad con la esperanza que ello significa y que viene con este clima de reflexión, perdón y encuentro; luego llegará el balance del año, compromisos y metas.

En medio de estos días tan para cada uno, tan nuestros; el 22 de diciembre los partidos políticos presentarán sus planes de gobierno e inscribirán sus listas en un ambiente general de incertidumbre, polarización y desconfianza.

Los invito a detenernos y pensar en esto juntos y en conjunto, si queremos vivir sin miedo, en paz y con la seguridad que nos permita realizarnos, tenemos que asumir lo que implica nuestra libertad, en términos de decisiones y responsabilidad, por sus consecuencias en lo personal y en lo político.

Las elecciones deberían ser una oportunidad y eso dependerá de cuanta responsabilidad somos capaces de asumir como ciudadanos, seamos o no políticos. El desborde social tiene problemas de origen, carencias y demandas embalsadas que no vemos y no atendemos, pero también tiene azuzadores profesionales eso más falta de liderazgo, poca claridad en las demandas y agendas, desesperación y sobre expectativa, suele terminar en caos generado naturalmente o creado en algunos casos por intereses subalternos que los que se expresan deben saber separar y denunciar o perderán legitimidad y credibilidad.

Les propongo que respetemos los acuerdos, CEPLAN es de lo más serio que se ha hecho en los últimos años, los han dejado trabajar con compromiso por el Perú, eficiencia y profesionalismo, permitiendo que se fije el norte.

Sería importante que los partidos recordemos que hay políticas de Estado que los gobiernos deben respetar, porque no se cambian o reforman los sistemas de salud, la educación o la justicia en periodos cortos de gobierno y menos en lo que dura un ministro. Gobernar es asumir con honor la tarea de avanzar el trecho más largo y de manera más eficiente, como la entrega de postas de una carrera que acepta del corredor matices y estilos pero que tiene una meta clara.

Los planes nacionales de competitividad, infraestructura, derechos humanos, por mencionar algunos tienen líneas de base e indicadores. El pacto por el Perú ha logrado consensos en 6 ejes que deben verse reflejados en los planes de gobierno, predictibilidad para el desarrollo, sin eso se espantan las inversiones que son las que generan trabajo y es el trabajo el que genera una justa distribución de la riqueza. Nada de esto pasa si volvemos enemigo al inversionista, reglas claras y respeto a la ley, fiscalización y supervisión de parte de un Estado chico pero eficiente: transparencia, rendición de cuentas y denuncia… pero sobre todo CIUDADANIA.