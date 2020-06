-Los resultados son los que miden cualquier performance gubernamental. ¿O no? Según el Banco Mundial, la economía peruana caerá 12% este año (el peor desempeño de LatAm y el peor tercero del mundo). Según el Worldmeter, somos el octavo país con más contagiados. Y, según el diario español El País, somos el país con más muertes sobre lo normal de marzo a mayo (54%). Pero muchos peruanos me dicen que Vizcarra, el ministro de Salud y la “rockstar” del MEF lo han hecho “exceleeenteee” y que “la culpa es de esta geeente pooobre, que no obedeeecee”. Sin comentarios... ¡La estupidez me vence!

-Para pesar de mi vecinito y de Basombrío, ahora sí creo que Trump gana. No simpatizo con este zafio mercantilista antiliberal (tampoco con los demócratas, aunque Biden es un buen tipo. Se han ido muy a la izquierda; Pelossi, Bernie, Ocasio, etc., son insoportables), pero en USA todavía existe aún una nixoniana “mayoría silenciosa” (que es la que al final vota), grupo que valora mucho la ley y el orden –y que tampoco traga a las minorías bulliciosas y a los millennials caviares–, gente que odia los desmanes, como estas últimas protestas que han ocurrido. Nixon acertó a jugar a ese bloque en las elecciones de 1968 contra los disturbios raciales y antiguerra de Vietnam. Vamos a ver en noviembre qué tanto ha cambiado USA desde entonces. También mucho dependerá de la recuperación económica, que en esa máquina de producir riqueza que es USA se ve viniendo bastante robusta hasta ahora.

-PD.: Felicito al sabio Tomás Unger por sus 90 años de fructífera vida y por su labor como serio divulgador científico, sin vedetismos. Unger nunca hubiera aseverado que el pico de la plaga iba a ser el 21 de abril, que la gente sana no use mascarilla o que la peste iba a quedar confinada en China, como el Dr. Huerta. ¿No es cierto, Andy Livise, LR, Renato Tapia y Jacinto Díaz?