Balance de fin de año

¿Qué significó 2024 para el turismo? Un periodo de recuperación. Cerraremos el año con alrededor de 3 millones de turistas extranjeros, 20% más de lo registrado en 2023. Un buen avance, pero aún alejado de los 4.4 millones de extranjeros que recibimos en prepandemia. La mayoría de países turísticos no solo igualaron, sino que superaron sus cifras de 2019. Nosotros continuamos rezagados.

El año nos deja varios hitos positivos. APEC, el primer megaevento en el Perú tras varios años de crisis, fue un espaldarazo global de confianza para el país que nos trajo enorme visibilidad y permitió forjar acuerdos que traerán desarrollo descentralizado. Otra excelente noticia fue la inauguración del megapuerto de Chancay, que reconfigurará el comercio marítimo de la región. También sumamos 2 nuevas rutas aéreas: Lima-Anta, mejorando la conectividad con el Callejón de Huaylas; y Cusco-Ayacucho, que facilita a los visitantes de la ciudad imperial incluir Ayacucho en su circuito. En esta lista no puede faltar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, muy próximo a inaugurarse. Amplio, moderno, equipado con tecnología de punta, hará posible que Lima recupere su condición de hub latinoamericano.

El año también nos deja preocupaciones: la comercialización de entradas a Machu Picchu es un permanente dolor de cabeza. La plataforma tecnológica no permite adquirir tickets con la anticipación requerida por los turistas (sobre todo de Norteamérica, Europa y Asia), lo que crea incertidumbre. Y se insiste en la pésima idea de las 1,000 entradas diarias para venta en Aguas Calientes, que da pie a mafias de revendedores, precios inflados y gigantescas colas. También causa inquietud que no se defina desde cuándo estaría funcionando el aeropuerto de Chinchero ni que se aclare la situación de los pretendidos cambios de zonificación en el Valle Sagrado, que serían muy perjudiciales. En las playas del norte ya empieza la temporada pico y hasta ahora no se ejecutan las necesarias mejoras a las carreteras ni a los servicios de agua y desagüe de la zona. ¿Qué esperamos? Para rematarla, tenemos un nuevo derrame de petróleo, una raya más al tigre, cortesía de Petroperú. Exigimos soluciones.

Miremos hacia delante. Las reservas para 2025 vienen muy bien. Las condiciones están dadas. Si nuestras autoridades actúan con madurez, sin caer en una fiebre populista preelectoral, y todos hacemos nuestra parte, podremos correr esta ola y lograr juntos que el turismo alcance otra vez los niveles prepandemia. ¡Y, desde allí, a seguir creciendo!