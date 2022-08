-Admirable la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a años luz de Zoraida Ávalos, que dejó un recuerdo tan ingrato como Blanca Nélida Colán. ¡Eso es ser una fiscal!

-Renuncias raras la del abogado del presidente y de los embajadores Forsyth y Rodríguez Cuadros. Al primero le encantaba la peliculina, mientras que los segundos –ya jubilados– gozaban de las sinecuras de puestos muy importantes (ONU y OEA). Me cuesta creer que los dos últimos se hayan ido por algún principio moral o profesional afectado, ellos siempre tan lacayos del poder. ¿Renunciarán también los embajadores políticos Maúrtua a Madrid o el veteranísimo Oswaldo de Rivero (86 abriles) a USA?

-Los colombianos deberían estar temblando con el hecho de que el heterodoxo economista peruano César Ferrari asuma allá un alto puesto sobre su economía. Ferrari participó en el “Aprocalipsis” junto a los inolvidables Saberbein y Vásquez Bazán, hoy veteranos residentes en la USA que odiaban, y el finado Daniel Carbonetto. ¡Manga de inútiles!

-Espero que Ebelin Ortiz no mande a la mierda a sus alumnos del Santa María tal como lo hizo tan elegantemente con Salvador Heresi por Twitter. He sentido mucha apatía en los padres de familia, que tienen la sartén por el mango ante esta absurda contratación castilloide: simplemente ponerse de acuerdo y no pagar ninguno el mes.

-No puedo menos que cerrar mi columna manifestando mi solidaridad con Fernán Altuve, conductor reemplazante de Beto, y la colega Claudia Toro ante el absurdo juicio planteado contra ellos por el magnate caviar Samuel Dyer, que no ha tenido mejor idea que acudir a la todopoderosa caviar ONG IDL como mastín judicial. Incluso, el caso ha sido desestimado en primera instancia, pero Dyer y el IDL han apelado. Lo que llama la atención es el silencio de muchos medios y colegas ante esto. ¿Antipatías, celos, miedo al billete de Dyer o al poder del IDL?

PD.: ¿Cuándo mi dilecta Mónica Sánchez lavará llorosa la bandera en la Plaza Mayor por los delitos de Castillo?