Hablar de los derechos de los presos es impopular, pero que alguien pierda su libertad no significa que también pierda su derecho a la salud y a la vida. La justicia no puede significar crueldad. Aun así, todos sabemos que las cárceles son un pandemonio insalubre y sobrepoblado, algo de lo que puedo dar fe. Lo he visto de primera mano cuando, gracias al trabajo del padre Hubert Lanssiers, me pasé varios meses de voluntario en Castro Castro y Lurigancho. Conversé largo con presos comunes, narcos, senderistas, emerretistas y sentenciados de la dictadura fujimorista, donde aprendí que, en los penales peruanos, salvo en casos privilegiados, no hay posibilidad de resocialización.

En estos días se hace más gráfico el abandono. Con 44 reos muertos, más de medio centenar de heridos, siete empleados del INPE fallecidos, media docena de motines y más de 600 internos contagiados con COVID a nivel nacional, no tiene sentido mirar para otro lado. Mantener encerrados a todos en las condiciones actuales equivale a dejarlos bajo llave durante un incendio para que mueran achicharrados, empleados del INPE y policías incluidos. Algo, sinceramente, inaceptable, como ya lo han repetido gente que sabe como Arbizu, Azabache, Javier Alonso de Belaunde, Pérez Guadalupe, Pérez Tello y Ugaz.

Las medidas para deshacinar los penales tienen que ser racionales y focalizadas. No se trata de liberar a cualquiera, menos si es un peligro para la sociedad, como lo son asesinos y violadores. La priorización tiene que estar en la población realmente vulnerable y bajo estrictos criterios, pero algo se tiene que hacer, y pronto. La casa se está quemando.

Son tiempos extraños en los que se vienen adoptando medidas inéditas y radicales, así que ese mismo espíritu se tiene que seguir para evitar el contagio descontrolado y la masacre en los penales. Los presos no están condenados a muerte.