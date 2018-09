Que esta campaña municipal sea la más deslucida de las últimas décadas puede terminar siendo bastante más grave de lo que parece. Lima está totalmente colapsada, abandonada, destruida. Deténganse a mirarla sin ojos de compasión. Podemos llenarla de elogios, pero es innegable que se ha vuelto la ciudad de la furia donde ya nadie pide permiso ni perdón. Todo se hace a la mala. Salvo por algunos pocos distritos con recursos, Lima es una ciudad donde las autoridades hace rato abdicaron de su rol. La ausencia del Estado es la regla. En Lima gobiernan los intereses privados que oscilan entre la informalidad e ilegalidad. ¿Acaso Reggiardo, Belmont o Urresti son garantía para cambiar esa situación?

Viendo las encuestas y el primer debate, nadie es fijo para el sillón municipal. El 50% de limeños aún no elige al candidato de su preferencia y, si lo eligió, buena parte no sabe qué símbolo marcar en la cédula de votación. Sin embargo, también es cierto que de ese trío probablemente salga el ganador. El asunto es que ellos andan punteros por su popularidad previa, no por tener una agenda de gobernabilidad urbana. Ni siquiera proponen medidas que realmente se puedan implementar desde la MML. Pareciera que están postulando a la PNP (ni mencionar a uno que está más rezagado que se alucina el próximo ministro de Educación). Es imposible que vayan a cumplir lo que prometen.

A menos de dos semanas de la elección, insisto en darle más atención a otros candidatos que cargan buena experiencia de gestión municipal y, más importante, una propuesta real para la ciudad. Para quienes recién se están conectando con la campaña, no dejen de ver a Guerra García, Muñoz o Velarde. Incluso Beingolea. Con sus diferencias en el espectro político, con ellos habría una mucho mejor perspectiva para Lima.