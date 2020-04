A inicio de semana, el Financial Times desnudó la realidad del subregistro de muertes por el virus a nivel mundial. Su investigación comparó en 14 países el número total de fallecidos durante marzo y abril de este año con el promedio de muertes para el mismo período entre 2015 y 2019. La diferencia fue abismal, mucho más grande de la que se esperaría al sumar el registro de muertes por COVID-19. Este exceso de mortalidad es más abrupto en los lugares que sufren los peores brotes de infección, sugiriendo que el verdadero número de muertes por el virus a nivel mundial es hasta 60% más alto que el oficial. Eso sin contar que las muertes por accidentes de tránsito o trabajo han disminuido.

Cuando una persona fallece sin diagnóstico confirmado, los sistemas no lo registran como un caso COVID. Por ejemplo, los adultos mayores que mueren de neumonía en sus casas o recién llegados a un hospital, sin diagnóstico, no ingresan a ese registro. También puede existir un desfase de tiempo entre una muerte y su registro o, lo que sería grave, que los gobiernos escondan datos. No lo sabemos. Pero el subregistro es una realidad, como en Ecuador, donde el New York Times calcula que hay 15 veces más muertes que lo reportado, igual que en Indonesia. La misma historia en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y, por supuesto, Perú.

Ayer IDL publicó una investigación revelando el subregistro de muertes por COVID que hay en la capital, comparando los datos oficiales con lo que realmente viene ocurriendo en Piedrangel y Campo Fe, los crematorios de Lima y Callao que más fallecidos por COVID tienen. La diferencia, entre lo real y lo oficial es evidente: están muriendo más peruanos de lo que creemos.

La verdad es que nadie sabe cuántos han muerto hasta ahora ni cuántos están efectivamente contagiados y, mientras el test no sea masivo, ese número seguirá siendo incierto.