No deja de sorprenderme el triste papel que están jugando varios congresistas de la bancada de Acción Popular, quienes han logrado lo que parecía imposible: mostrar a la bancada de Fuerza Popular como un grupo ecuánime por comparación. Ambas bancadas presentaron proyectos de ley que prorrogaban, hasta por 10 años, las licencias para que buses, micros y cústers puedan seguir operando en Lima y Callao, pero en el fujimorismo se dieron cuenta de lo absurdo de la medida y retiraron el proyecto, mientras que en AP insistieron con la torpeza.

El acciopopulista Luis Carlos Simeón es el responsable de querer mantener el caos de nuestras calles hasta ¡2030! Dice que su iniciativa plantea “el desarrollo tecnológico” de las unidades de transporte, pero no hace mención al sistema comisionista afiliador ni a las flotas piratas, que son el verdadero problema. De aprobarse su proyecto de ley, no se podrán eliminar combis o actualizar rutas. El congresista Simeón o nos está intentando engañar o no tiene idea de lo que está aprobando.

Felizmente, gracias a la intervención de Daniel Olivares, ayer se logró aplazar la votación de este despropósito hasta que se escuche la posición de la ATU y los municipios. Si Olivares no estaba en la Comisión de Transporte, seguro que ese dictamen se aprobaba.

La demora en la prometida reforma de transporte es conocida. Solo durante los últimos cinco años, la gestión de Castañeda aprobó una ampliación de licencias por tres años y, luego, cuando la competencia pasó a manos de la ATU, esta aprobó una prórroga adicional hasta octubre de este año. Como la reforma aún sigue en pañales, la ATU ha propuesto una ampliación final, pero no de 10 años, sino por seis meses.

Esta repentina “preocupación” de algunos congresistas sobre el transporte público capitalino se debe convertir en fiscalización y acompañamiento a la ATU. No en un boicot a su trabajo.