A 90 días para que visitemos las urnas, a pesar de que en Perú los resultados electorales se definen la última semana, es posible identificar tendencias que anuncian escenarios realistas:

1. De los 22 partidos que han presentado listas al Congreso, es probable que unos 14 pierdan la inscripción por no superar la valla. Recuerden que ahora los partidos, para lograr una bancada, necesitan tener más del 5% de los votos y conseguir 6 curules en una o más regiones. Como pinta el futuro, no serán más de 7 o 8 partidos los que logren estar en el Congreso.

2. Para las presidenciales, el pelotón que se va despuntando está conformado por Forsyth, Guzmán, Mendoza y Fujimori, por lo que estos son los cuatro que tienen más posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. En ellos estará el foco de atención.

3. En el segundo pelotón aparecen Urresti, De Soto, Lescano y Acuña, todos con dificultades para despegar. El matrimonio de Urresti con Luna lo hunde cada día más. De Soto, al pasearse por medios con encuestas falsas se ha mostrado oscilante. Además, él no es un candidato con el que el ala dura de la derecha local (Con Mis Hijos No Te Metas y demás) se sienta naturalmente identificado porque nunca ha hecho suyas esas banderas conservadoras, algo que sí hacen otros que quieren copar ese espacio. Lescano, por su lado, tiene la mochila que Merino le cargó con piedras antidemocráticas. ¿Y Acuña? Ha llevado demasiado procesado al Congreso. Si hasta final de enero no levantan, difícil que entren al primer pelotón.

4. Vizcarra parece tener la fuerza para que Somos Perú arme una bancadita, pero no para que Salaverry entre al grupo de avanzada.

5. La absurda campañita de demolición, aún en redes sociales, entre los morados y Juntos por el Perú podría terminar sacándolos a ambos de la segunda vuelta. Además, si uno de ellos ganase, ¿no tendrían que pactar para hacer gobierno?