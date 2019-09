Consumada la tropelía fujimorista en el Congreso de la República –dentro de los límites de la ley, en esta oportunidad, pero no por ello menos condenable– sabe a poco la respuesta del Ejecutivo. El mensaje del presidente Martín Vizcarra, al que se sumó la visita del primer ministro al hemiciclo parlamentario, ha sido casi como responder con arcos y flechas un ataque masivo de artillería pesada.

Y no es porque se eche en falta mayor agresividad en la reacción del Gobierno. Es innecesario dárselas de arúspice para saber que, sin elecciones adelantadas, de aquí al año 2021 los enfrentamientos se agudizarán, generando un indeseable escenario económico y político cuya única consecuencia será el hundimiento paulatino del país, que ya bastante atollado se encuentra hoy en día. No, hablamos de una réplica que se pareciese más a una estrategia clara para salvar al Perú de este impasse que lo tiene bloqueado y no de una salida –la nueva cuestión de confianza– que tiene todos los visos de aquello que la replana criolla suele motejar de recurseo. Era deseable una medida quizás más audaz, siempre dentro del marco constitucional.

En líneas generales, no se trata necesariamente de un procedimiento destinado al fracaso, pero para poder enfrentar a una fuerza con la capacidad destructiva del fujimorismo, es imperativo tener más de un plan de contingencia, contar con un proyecto quizás no tan estructurado o rígido, pero sí con alternativas definidas para sacar adelante al país a contrapelo del previsible obstruccionismo que, por descontado, irá en ascenso y únicamente cesará –lo han expresado repetidas veces, en todos los idiomas y plataformas posibles, tanto sus voceros como sus corifeos– cuando se le entregue el poder total a la hueste de Keiko Fujimori. Es decir, al partido derrotado en los últimos comicios presidenciales, que, no obstante, desde que se instaló como oposición, no ha dejado de mover hilos, con frecuencia ilícitos, para hacerse de las riendas del Gobierno a como dé lugar. Nunca ha sido tan claro como hoy lo es.

Una planificación política semejante, pero en sentido inverso, democrático, moderno e impecablemente legal, es lo que reclama un liderazgo resuelto y limpio como el que el Perú necesita en estos momentos para salir del prolongado, pernicioso atolladero en que se encuentra.