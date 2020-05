Con las medidas tomadas para la recuperación económica, muchos consideran que la situación se presenta más amable que la anterior. Creen que una escapadita no les hace daño. Los propietarios de pequeñas bodegas están contentos. Pero los ambulantes y los de “abajo” tienen que jugársela; el azar del contagio pierde ante la certeza del hambre y su preocupación es que los bonos lleguen más rápido.

También ha disminuido el temor al darse cuenta de la recuperación de un gran número de los hospitalizados, incluidos los mayores que estaban en las UCI, aplaudidos cuando superviven y les dan de alta. Pero ellos no cuentan lo sufrido. Sin ánimo de asustar a nadie, transcribimos una parte del mensaje de los médicos de las UCI.

“Infectarse con el coronavirus no es como contraer un resfriado común. Después de unos comienzos de fiebres altas, dolores de garganta y opresión en el pecho, como si se te fuera la vida, llega lo peor, necesitas reanimación. Se habla de ventilación, pero mucha gente no sabe de lo que en verdad se trata. No es una máscara de oxígeno puesta en la boca mientras usted disfruta acostado pensando en su vida. La ventilación invasiva, útil para el COVID-19, es intubación que se hace bajo anestesia general. Consiste en quedarse de dos a tres semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decúbito prono) con un tubo en la boca hasta la tráquea, que le permite respirar al ritmo de la máquina a la que está conectado. Tienen que inyectarse, además, diversos medicamentos. Usted no puede hablar ni comer ni hacer nada de manera natural. Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar, estará en un coma inducido, esto es, un coma artificial. Si son jóvenes, salen de la UCI perdiendo el 40% de su masa muscular...”.