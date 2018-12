El asesor tributario

Vicente Silva Checa está en prisión preventiva de 36 meses porque fue asesor político de Fuerza 2011, que, al saber del fiscal, es una organización criminal. Sustituya a Silva por otro, lo de asesor político por asesor tributario y al partido por una empresa. Ya está usted en el mismo escenario. ¿Cómo? Porque la ley ha ido degenerando para dar facilidades a los fiscales.

En el mundo, el lavado de activos es un delito de segundo piso. Se debate qué crímenes pueden ser el delito fuente. Sin duda el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas. El fraude fiscal a veces califica y otras no. Pero en Perú innovamos y aplica cualquier aumento patrimonial no justificado.

En el mundo se persigue a capos de la mafia, pero en Perú a los asesores se les da el mismo trato. Para perseguirlos, se habilitan violaciones de derechos fundamentales: se intervienen comunicaciones, se embargan propiedades y la prisión preventiva de 36 meses.

Estamos usando casi para cualquier cosa lo que en el mundo se reserva para casos extremos. Peor, los aplicamos sobre actos no regulados. Por ejemplo, el referéndum ha aprobado el financiamiento de los partidos políticos y, como consecuencia, recién se regularán los aportes y se podrá determinar cuándo hay delito. Pero ya hay presos por aportes a la campaña electoral de hace 8 años. Es un precedente gravísimo.

En el tema tributario, hace más 20 años que intentamos acordar cuándo hay planeamiento fiscal, cuándo elusión y cuándo fraude, que no son lo mismo. Según el precedente, un planeamiento fiscal agresivo nos coloca en la misma posición. “No pues”, me dirán. Pero la garantía de los derechos debe estar en la ley, no en la voluntad del juez o del fiscal.