Trump ante el espejo

El espejo aún refleja la imagen de Biden y eso le desagrada. A pesar de su cara adiposa, su copete impecablemente rubio y su abultada panza, no siente celos por la delgadez del expresidente ni envidia de los fornidos funcionarios que lo escoltan porque cuando se ve a sí mismo se percibe como un admirador más de Donald Trump. En otras palabras, su ego solo se ve afectado cuando ve la grabación, repetidas veces, del candidato que luego de que le rozara una bala en la oreja, se incorpora y hace la señal de la victoria con parte de la cabeza ensangrentada demostrando que está predestinado, si no para grandes hazañas, sí para grandilocuentes declaraciones.

¿Cuántos decretos firmará hoy? No lo sabe y ni siquiera sabe para qué sirven muchos de ellos. La orden que ha dado es la de mantener un ritmo frenético de firmar leyes y anunciar medidas audaces para generar debates acalorados que mantengan a gobiernos extranjeros y ciudadanos estadounidenses en vilo. Por ejemplo, aquella extravagante de proponer la expulsión de todos los palestinos de Gaza para convertirla, con presencia militar y empresarial norteamericana, en la “Riviera del Medio Oriente” en donde podrá vacacionar junto a Netanyahu, a menos que contraten para la reconstrucción a muchos hispanos. En ese caso tendrá que fundar un nuevo MAGA, pero no el de Make America Great Again sino el de Move Americans from Gaza Away quizá al frío Mar de Groenlandia o al Canal de Panamá para hundirse y flotar a medida que sus esclusas descienden y se elevan para permitir el paso de embarcaciones.

Lo importante, por ahora, es no dar tregua mediática para que no pase un solo día sin que hablen del impredecible y “emocionalmente ubicuo” Trump que un día impone tarifas y al otro las posterga, un día habla del daño que la dictadura venezolana le hace a su propio pueblo y al otro les quita a los venezolanos en EE.UU. sus permisos temporales de trabajo.

La política es secundaria, lo más importante es lo que ve reflejado en el espejo en el que Biden se miró el día que decidió renunciar a su candidatura y que a Trump le sirve para ingresar por sus recovecos al “país de las maravillas” de su vanidad.

