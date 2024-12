Algo huele mal en La Haya (II)

“Algo huele mal en Dinamarca”, dice un centinela en Hamlet tras ver al fantasma del rey asesinado, quien revela a su hijo que su hermano Claudio lo traicionó para tomar el trono y a su reina. Esa frase resuena hoy ante la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de acusar a Netanyahu y a su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad, incluyendo también a tres miembros de Hamás.

Cuando la Corte Internacional Penal de La Haya (CPI) acusó a Netanyahu y a su exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad, el fiscal también incluyó a tres miembros de la organización islamista y terrorista Hamás. Entonces, un fantasma shakesperiano se me apareció y me aclaró que, si bien personalizar una acusación contra un político israelí no es antisemitismo, esto en el futuro se sumará a la creciente demonización del Estado de Israel, lo que sí alimenta el antisemitismo global.

El antiisraelismo se manifiesta claramente en la equiparación de las acciones bélicas de una democracia con los atentados deliberados contra civiles, perpetrados por un grupo terrorista como Hamás. La CPI no solo debía considerar el contexto que originó esta guerra —la masacre de Hamás contra civiles israelíes en 2023—, sino también debatir cómo los ejércitos modernos deben enfrentarse a grupos terroristas, guerrillas, narcotraficantes y mafias que usan a civiles como escudos humanos. No existe aún una doctrina militar ni legal que aborde adecuadamente las guerras asimétricas.

Mientras tanto, el fiscal Karim Khan parece haber priorizado el caso contra Netanyahu y Gallant por encima de otros, como el de Maduro y sus colaboradores. A pesar de las numerosas denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela —asesinatos, torturas y violaciones sistemáticas—, la CPI ha mostrado una dilación preocupante. ¿Por qué actúa con tanta rapidez en ciertos casos y tanta lentitud en otros?

Porque huele a hedor político en La Haya.

