Bigolás es un villano más que un héroe que recibió su poder con la bendición de Hugo Strange, quien saltó del cómic de Batman de Ciudad Gótica a Sabanate City en algún lugar de una pequeña Venecia. Bigolás tiene el poder del descaro, la crueldad y del rey Midas, pero a la inversa, convirtiendo todo lo que hace en miseria, y el mayor superpoder es el “excremento del diablo”, un oro negro que lo enriquece a él y sus adláteres, pero no a quienes más lo necesitan.

A este grupo también pertenecen Mr. Marple y su mentor Evoragine, que desde lo alto de una montaña quieren negociar con Aquaman un acceso a su reino, pero el superhéroe está en otra liga, la de los superamigos que no pactan con personajes de Marvelat C.A y también son miembros los mellizos Peronsón con la propiedad de que no importa quién destaque más, es siempre ella y no él quien detenta el poder real, algo así como Batman sobre Robin. Por supuesto, un viejo conocido pertenece a esta liga: Sandman, el hombre que tiene el don de hacer polvo a la riqueza y a libertad de los suyos.

También se protegen entre sí como recientemente lo hacen con un camarada corrompido que quiso ser héroe y cayó en desgracia por buscar el poder absoluto, el Maestro de la Ignorancia, miembro a su vez de una mafia local de su comarca.

No hay que olvidar que la inspiración actual de Marvelat viene de Hugo Strange, que se comunica con Bigolás por medio del piar de los pájaros (uno de sus poderes metafísicos pues los físicos fueron destruidos cuando lo acobijó su protector y a la vez catastrófico Tabacón, fundador del Catastro, quien, a su vez, junto a Lavajatrón, creó los orígenes de Marvelat, inicialmente llamada Forum de São Tabacao).