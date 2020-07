El dragón echa fuego

China despertó hace años como una potencia económica y desde entonces se desentendió de las normas de juego de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Sin respetar patentes y derechos intelectuales, el régimen chino copió modelos de trenes, aviones y, sobre todo, tecnología digital de todo tipo, lo que lo convirtió en un imperio comercial con el cual le es imposible competir a cualquier bloque, como la Comunidad Europea, o país, como Estados Unidos, Japón o Vietnam, entre otros.

Si lo que se inventa en una nación es replicado y vendido más barato por otra, la competencia justa no se puede dar. Probablemente, una de las muy pocas políticas justificadas de Trump, desde que llegó a la presidencia de EE.UU., es la de confrontar a China, que aun con su inmensa fuerza laboral hace la vista gorda al trabajo infantil y explota con horas extras no pagas a millones de empleados con salarios paupérrimos. El gobierno de Trump le exige al Partido ‘Comunista’ (PCCh) neoliberal que, al menos, con su país juegue limpio en asuntos comerciales y si bien el estilo del presidente norteamericano es aberrante, su queja tiene sustento y es compartida por la mayoría de los países desarrollados, aunque no se atreven a desafiar al ‘dragón’.

Si el peligro del régimen chino –que se ha vuelto más totalitario desde que Xi Jinping llegó al poder– era de carácter comercial y de sus formas extractivas contaminantes en muchos países de África y Latinoamérica, ahora sacan las garras irrespetando tratados políticos internacionales con la reciente ‘ley de seguridad’, que el PCCh aprobó recientemente y que les permite a fuerzas de seguridad de China operar en Hong Kong, acabando, en la práctica, con el estatus autonómico de esa ciudad.