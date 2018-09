Argentina en crisis

En lo que va del año, el peso argentino ha perdido 53% de su valor respecto al dólar. Macri asumió el gobierno en 2015. Halló un gran desequilibrio en las finanzas: el Gobierno había gastado por encima de sus ingresos. Tenía que corregirlo, pues la diferencia se cubría con deuda que aumentaba sin cesar. También heredó una inflación alta para los estándares actuales, que era ocultada por las autoridades anteriores. Este año se espera que llegue a 30%. La combinación del aumento de la inflación con el crecimiento de la deuda para satisfacer el exceso de gasto sobre ingresos del sector público requería medidas drásticas. Pero no se hicieron, pues el Gobierno optó por un ajuste gradual.

En esas circunstancias comenzaron las dudas de los inversionistas, pues veían que pronto surgirían problemas al pagar la deuda y que la inflación, al reducir el poder de compra, determinaría una recesión. Entonces, comenzó la compra de dólares para protegerse de lo que veían venir y por eso aumentó el precio del dólar y estalló la crisis cambiaria actual.

Macri pidió dinero al FMI para cumplir con sus obligaciones externas. A cambio, realizó lo que debió hacer en 2015: ajustar las cuentas públicas para controlar la inflación y depender menos de la deuda. En paralelo, el banco central subió la tasa de interés para controlar la inflación, medida necesaria pero que influye en la recesión.

En economía no hay milagros. Si se gasta más de los ingresos de manera indefinida y la diferencia se cubre con deuda y/o con emisión del banco central, el resultado es una crisis económica. Tomar medidas duras es impopular, pero no se puede vivir de manera artificial. Y para Argentina no es la primera vez en que los buenos discursos solo llevan a desastres económicos.