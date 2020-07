-Los buenos precios actuales del cobre, oro y la plata nos están salvando del Apocalipsis. Según Bruno Seminario, la recesión sería peor en hasta nueve puntos más sin minería. Por eso, siempre opinaré que Marco Arana ha sido un hombre nefasto para el Perú (casi al nivel de Mariano Ignacio Prado o Abimael), pues le ha hecho perder miles de millones de dólares en exportaciones al país en cobre y oro al bloquear Conga y Tía María, y fregar en otras minas. ¡Una mayor oferta exportable de cobre que bien nos caería ahora para aligerar la recesión y bajar al dólar!

Otro sector también casi perdido por culpa de las ONG es el petrolero selvático, con los lotes 64 y 192 inmovilizados: el vetusto oleoducto ya no tendrá casi nada que transportar al despilfarro de la refinería de Talara.

-Si una lección institucional nos ha dejado esta plaga, es que las competencias de las regiones en Salud deben regresar todas al Minsa (Educación también debería regresar al gobierno central, pero ya esa es otra historia). Por eso ha hecho bien Vizcarra –algo tenía que hacer bien el pendenciero golpista ineficiente– en recentralizar el sistema de salud arequipeño. Es cierto que el Minsa tampoco es gran cosa (menos si Vizcarra nombra a incompetentes siderales como Zamora o su antecesora), pero peor que las regiones no puede ser, además de que encima estas han estorbado en la lucha contra la peste.

¡Si la regionalización en Salud no ha funcionado en la segunda ciudad del Perú, imagínense cómo será en el resto del país! Lo que sí sería un despropósito sería unificar a Essalud con Minsa: el cotizante de Essalud está pagando por el servicio, así que no tienen por qué meterle en cola a gente que no ha aportado jamás a la seguridad social, quienes deben ir a los hospitales públicos gratuitos. ¡Te descuentan dinero de tu nómina y encima te van a saturar el servicio que pagas!