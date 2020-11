Como el corcho. Una vez superada la crisis que generó la apresurada declaración de vacancia presidencial, es como si las fuerzas políticas representadas en el Congreso, al darse cuenta de que seguían a flote, encaramadas en sus curules, hubieran decidido retomar su labor igual que lo hacían antes, sin cambios, como si no hubiese existido nunca una protesta tan masiva contra lo que fue una decisión del Parlamento.

Comenzando por Manuel Merino de Lama, quien parece haberse instalado en una realidad paralela, pues se niega a admitir su responsabilidad en la crisis política que dejó un trágico saldo de dos estudiantes muertos y decenas de heridos, alegando que se trató de una protesta que venía “de antes”, contra “los políticos corruptos”… a los que insólitamente se refiere en tercera persona.

Acción Popular, partido al cual pertenece, ratificó, además, hace unos días, a los mismos voceros de bancada que participaron en la jugada de llevarlo a Palacio, al tiempo que retiraban a Luis Roel Alva de la Subcomisión de Acusaciones (Roel fue el único que votó en contra de la vacancia y ha sido reemplazado por otro parlamentario que sí votó a favor). Es decir, cero renovación y nulo propósito de enmendar rumbos o estrategias.

En Alianza para el Progreso ocurre lo mismo. Omar Chehade continúa manejando la Comisión de Constitución. Así como su bancada se embarcó en una vacancia exprés, pareciera que el lacrimógeno arrepentimiento que públicamente mostró su líder, César Acuña, fue puro efectismo para la tribuna.

Hay razones de sobra, entonces, para sospechar que volverán a las andadas. Por lo pronto, el populismo facilista ya se manifestó de nuevo en el hemiciclo, con la derogatoria del DU 014-220 que fijaba parámetros para la negociación colectiva. Ahora los pliegos de reclamos en el Estado no tendrán límites, no importa que haya o no dinero en la caja fiscal.

Convendrá pues ajustarse los cinturones ya que todo indica que las turbulencias volverán a aparecer en el horizonte, más temprano que tarde.