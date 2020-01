Después de un tibio comienzo, parece que la campaña comenzó a prender. Los últimos días han estado marcados por más minutos de televisión para los candidatos, volanteo intenso en calles y el infaltable circo electoral. Pero, en pleno alboroto, en el que el centralismo limeño se lleva los reflectores, conviene no olvidar algunos puntos.

- El Perú no es Lima. No perdamos de vista que, de los 130 congresistas, solo 36 representan a la capital. Si queremos saber cómo será el siguiente Congreso, es esencial tener una mirada verdaderamente nacional. Muchos de los personajes que fueron responsables directos de que el 90% de peruanos rechazara al Congreso anterior no fueron solo de Lima, sino de todo el país. Beteta, Becerril, Arimborgo, Mamani o Tubino, por mencionar a algunos exlegisladores que no van a la reelección, son buen ejemplo de nombres que se volvieron “caseritos” solo después de electos.

- Vinculado a lo anterior, la “agenda legislativa” puede implicar temas muy distintos en Lima y fuera de ella, algo que los medios masivos de alcance nacional suelen no reportar. De hecho, las distintas facciones regionales de los mismos partidos suelen tener diferencias ideológicas y programáticas que no se visibilizan en los debates capitalinos. Es por eso imposible tener un escenario completo de las posibles bancadas y de las demandas ciudadanas que los candidatos están buscando representar sin una mirada capaz de salir de Lima.

- Como es un periodo corto y no hay reelección, no son pocos los partidos que han armado listas con gente sin compromiso partidario ni voluntad de permanencia en política. Esto hace que sea obligatorio mirar toda la lista antes de votar porque, uses o no el voto preferencial, tu voto irá para todos, dándole posibilidades de entrar a gente que tal vez ni conoces.