El pueblo awajún es, en mi opinión, el pueblo peruano más aguerrido, bravo y sabio que he conocido. Vencieron a los incas, no dejaron entrar a los españoles a su territorio y hasta hoy en sus tierras se habla su idioma. Si quieres visitarlos o quieres instalarte, debes tener un traductor y eso está muy bien. También se plantaron ante el terrorismo y el narcotráfico, lo que evitó las tragedias que vivieron otros pueblos originarios en nuestro país.

Las mujeres awajún son unas peruanas admirables, conocen magníficamente sus plantas y su agricultura; son estupendas dirigentes y actualmente son muy buenas profesionales.

Cuando tuve el honor de pasar una temporada en la comunidad de Tutino, en el distrito del Río Cenepa, provincia de Condorcanqui de la región Amazonas, me aproximé al conocimiento de este pueblo poderosísimo.

Lamentablemente tienen un enorme obstáculo para su desarrollo, que paradójicamente es el propio Estado peruano, un Estado que hasta ahora no los ha valorado, no los ha tratado como ciudadanos plenos y menos les ha consultado sobre la explotación de sus recursos. No olvidemos nunca que el pueblo awajún estuvo antes de que nosotros llegáramos y son ellos los auténticos dueños de sus territorios.

El apu Santiago Manuim sobrevivió a ocho balazos en el trágico conflicto del ‘Baguazo’, sobrevivió también a la política del perro del hortelano de Alan García.

El apu ha muerto por el virus que está haciendo temblar al mundo. Su fallecimiento es una severa llamada de atención sobre la salud de los pueblos indígenas amazónicos del Perú.

¡Apu Manuim PRESENTE!