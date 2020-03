Se dice con frecuencia, y no sin razón, que los políticos desayunan, almuerzan y comen pensando en las encuestas. Más que el sentido de sus propuestas o la probidad de sus acciones es la curva de subida o bajada en la aprobación que obtienen cada mes lo que determina sus movimientos y decisiones. Por mucho que a presidentes, parlamentarios o alcaldes les guste repetir “yo no gobierno para las encuestas” (o variantes tipo “yo no legislo para…” etc., etc.), la realidad es que por sus trayectorias, su pasado o su futuro, parecen estar siempre atrapados en las oscilaciones de los sondeos de opinión.

¿De qué otra manera podríamos interpretar, si no, el intempestivo extremismo del presidente Martín Vizcarra respecto a su “sugerencia” de debatir la pena de muerte a los feminicidas y los violadores de menores de edad? Un dicho emitido nada menos que en el Día de la Mujer, con lo que, desde luego, el aplauso de la tribuna estaba más que asegurado.

Pedir pena de muerte para violadores, corruptos, incumplidores de promesas electorales, homosexuales y toda clase de supuestos ímprobos ha sido siempre la cantaleta que desentierran grupos políticos de escasa consistencia ideológica y sobrados de demagogia –fujimorismo, antaurismo, fundamentalistas religiosos– cada vez que necesitan inflar su imagen en las encuestas, sin importarles la ética, la lógica ni la evidencia científica respecto a los efectos sociales de ese tipo de medidas punitivas, como bien ha apuntado la Defensoría del Pueblo.

Aunque luego se produjo un no tan discreto recule presidencial –“hay que evaluar todas las posibilidades”– ante la insistencia de la prensa, tanto especialistas como constitucionalistas se pronunciaron en contra del planteamiento. Es sabido que el aumento en las penas no soluciona nada, si no se atienden primero problemas estructurales en la salud, la educación y la seguridad de la ciudadanía, sobre todo en los sectores más vulnerables.

Con la demagogia se llega tan lejos como lo que dura un efímero repunte en las encuestas. Los líderes de la nación tienen la obligación de gobernar para el futuro, para el largo plazo del país, no para los sondeos del próximo mes.