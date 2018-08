El apertura y los grandes

Llegamos a la semana final del Apertura con Cristal primero con cinco puntos de ventaja sobre Alianza, que tiene aún dos partidos por jugar. Cero margen de error para los íntimos. Deben ganar los dos partidos y esperar que Cristal no derrote a Rosario en la última fecha. Por otro lado, Universitario es como el tango, hoy un juramento, mañana una traición. Luego de ganarle a Municipal a mitad de semana en el Callao, metió más de 15 mil espectadores al Nacional, pero perdió 0-1 ante un Garcilaso que lo superó en el trámite.

El liderazgo celeste y el estar a punto de ganar el segundo título del año, que lo clasifica a la final nacional y la fase de grupos de Copa Libertadores, se explica en el muy buen trabajo de Mario Salas desde inicio de año. Cristal es intenso con y sin la pelota. Ha mejorado mucho en defensa; producto de ello solo ha recibido un gol en ocho partidos. Esta mejora es producto del trabajo en la recuperación de todo el equipo, más allá del buen nivel de Revoredo, Merlo y Álvarez. Además tiene en Calcaterra, Costa y, especialmente, Herrera a sus mejores armas en ataque.

Alianza dejó pasar una linda oportunidad en este Apertura porque en la fecha 3 le ganó a Cristal y sacó una ventaja que no cuidó. Es cierto que se ha recuperado de una traumática Libertadores y acertó con Affonso, que es un ‘9’ goleador que le aportará mucho. Pero en Huancayo dejó la sensación de ser muy conservador hasta que le anotaron. Cuando se animó a jugar de igual a igual, ya era un poco tarde. Más audacia podría haber traído el triunfo como premio y hubiera pasado a depender de sí mismo.

Lo de la ‘U’ es complicado. Mejoró en defensa con Córdova, pero en ataque no le cae una idea. Si no están inspirados Manicero o Núñez, es difícil imaginar un gol crema. Los refuerzos son urgentes; con este plantel no alcanza.