Apariencias

Muchas personas se quejan de que ganan poco, que no reciben un sueldo justo, o que no ganan lo suficiente para hacer las cosas que quisieran, ojo, acá no se considera a quienes realmente no pueden cubrir necesidades básicas. Me refiero a quienes sí pueden y luego tienen un pequeño saldo mínimamente y, sin embargo, viven en la apariencia constante para impresionar a otros. Y para lograr ese cometido tienen que incurrir en “gastitos”, gastitos que se convierten en grandes agujeros en sus bolsillos durante todo el tiempo que viven bajo esa filosofía y cuando se dan cuenta, el tiempo pasó, los años pasaron y no tienen ahorros, no tienen bienes, no tienen una mejor jubilación y pueden llegar a verse dependiente absolutos de un gobierno de turno.

Qué deberíamos ir haciendo para proteger nuestro presente y futuro:

Necesidades básicas: gastos elementales, necesarios para sobrevivir: alimentación, vivienda, entre otros.

Gastos de Entretenimiento: no solo estamos acá para sobrevivir, la idea es poder también darnos ese premio, lo merecemos por nuestro trabajo.

Cuenta previsional: así como vino la pandemia puede sorprendernos cualquier hecho que hoy no está en nuestras manos. Separemos un porcentaje, unos soles para esta cuenta.

Cuenta de educación: sin educación cómo tomar mejores decisiones en nuestra vida. Recuerda: inviertes en tu mente, es la única que llenará tu bolsillo.

Cuenta de inversión: aprende, emprende, invierte para tener ingresos, así sean mínimos. Dale sentido a tu dinero

Te preguntarás: ¿y cómo empezar con todo eso?

- Mejora tus hábitos.

- Desarrollo tus habilidades.

- Mejora la gestión de tu dinero.

- Práctica la paciencia y la tolerancia.

Empecemos hoy, dejemos de esperar del gobierno, empieza a esperar de ti mism@, toma acción y haz tu propio plan de gobierno, el gobierno de tu vida.

Me encuentras en:

@lizreyesprosperos