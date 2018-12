AP, APP y los rojos se perfilan

-Ya he mencionado varias veces que las elecciones regionales suelen adelantar las tendencias para las próximas elecciones generales. En estas últimas emergen el acuñismo y el acciopopulismo como los grandes ganadores: APP ha triunfado en La Libertad, San Martín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, mientras que AP lo ha hecho en Cusco, Huánuco y Cajamarca (más Muñoz en Lima). Y no es que les haya ido tan mal a los partidos nacionales (si somos generosos y les llamamos así) frente a los grupos locales, pues Restauración Nacional (Lay) se impuso en Loreto y Somos Perú en Áncash. A contrapeso, los rojos (y bastante radicales, por cierto) ocuparán las gobernaciones de Junín (el marxista-belmontista Cerrón), Puno (Aduviri) y Moquegua (Zenón Cuevas), mientras que eso que ganó en Arequipa es indescriptible y ni siquiera se le puede clasificar como rojo. Es muy preocupante que en la segunda región y ciudad terminen eligiendo a cosas así. La decadencia intelectual en el Perú es aún muchísimo más grave de lo que me suponía.

-La inflación en Venezuela pasó ayer el millón anual. ¿Algún comentario, Verónika Mendoza, Glave, Arana, Huilca, Lévano? De otro lado, esa visita de dos aviones bombarderos nucleares a Caracas pareciese ser un mensaje de Putin a EE.UU. y Brasil. Ojo…

-“El Perú con Vizcarra” fue la portada de La República de ayer... ¡Ay, Mohme, qué sobones pueden ser tú y el director Charlie Castro! ¿Por qué este “país” es tan adulón y caudillista?

-Datos sabrosos: desde Palacio me cuentan que los caviares Eduardo Ballón y Martín Soto son las eminencias grises de Vizcarra, no el asesor argentino. Serían los autores de toda esta estrategia de guerra al Congreso. Y que la secretaria de la presidencia, Miriam Morales, es la que hace y deshace en el Gobierno. “Manda tanto como Nadine”, aseguran.